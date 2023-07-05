Из-за значительных потерь на фронте в Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе в подразделениях российских войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В частности, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого они взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда.