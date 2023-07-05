Пашиняну предложили молчать три месяца

Он отметил, что слышал выступление бывшего главы МИД Армении Вардана Осканяна: «То, что говорит Вардан Осканян, осуществимо. Конечно, ситуация непростая, сложностей много, проблемы большие, но я не считаю, что положение безвыходное».

Ситуация в вопросе Карабах а может измениться, если сменятся переговорщики, заявил в беседе с журналистами экс-президент Армении Серж Саргсян, сообщают армянские СМИ.

По словам Саргсяна, было бы «лучшим решением», если бы условия предложенного Осканяном молчания были приняты. «Это конечно было бы лучшим решением, но, если они, действительно, смогли бы договориться о том, чтобы группа под руководством Вардана Осканяна приступила к работе, а остальные просто молчали: в таком случае это может и осуществиться. Хотя я не думаю, что эти люди (действующая власть) способны на подобную договоренность», - считает он.

На вопрос, кого он видит в этой группе дипломатов, Саргсян ответил: «Предложение поступило от господина Осканяна, думаю, он и должен сказать».

Напомним, 4 июля бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил, что если ему и группе дипломатов будет предоставлена возможность вести переговоры, то в течение 2-3 месяцев можно будет внести изменение в ситуацию. «Но здесь есть несколько предусловий. Эти полномочия должны быть стопроцентными, Пашинян должен три месяца молчать», - сказал Осканян.