Началась встреча Зеленского с Эрдоганом обновлено 22:47; фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский начали двустороннюю встречу в особняке Вахдеттин.
После переговоров состоится встреча делегаций двух стран.
*** 21:44
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию в рамках своего турне по странам Европы. В частности, он планирует провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", - написал Зеленский в Telegram.