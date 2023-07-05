Украинцы окружают Бахмут: русские в ловушке

Вооруженные силы Украины наступают на Бахмутском направлении, на юге от города удалось продвинуться более чем на километр. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам - более километра. На северном фланге бои без изменения положений. В самом Бахмуте враг фактически в ловушке", - пояснила заместитель министра обороны.

По ее словам, украинские войска максимально усложнили передвижение россиян и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон.