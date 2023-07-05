Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 22:02

Вопреки решению суда Насиминского района строительная компания ООО Invest M Construction варварски разрушила квартиру №121 в доме № 4 по улице академика Мирасадуллы Миргасымова, параллельно уничтожив мебель, бытовую технику, одежду и личные вещи жильцов. Об этом редакции haqqin.az рассказал Джавид Алиев, владелец уничтоженной квартиры.

О том, к каким варварским методам прибегает строительная компания Invest M Construction, создавая для жильцов этого здания невыносимые условия и фактически выдавливая их из собственных квартир, haqqin.az уже писал в статье «Вопреки решению Госкомитета по строительству: стройкомпания варварски сносит дом в центре Баку». У Джавида Алиева на руках есть выписка решения Насиминского районного суда, в который он обратился с иском против компании Invest M Construction. В июне 2022 года суд принял решение за № (006)-169/2022, запрещающее строительной компании Invest M Construction и любым третьим лицам сносить до завершения судебного процесса недвижимость Алиева, а также перекрывать и разрушать коммуникации его квартиры. Более того, ни Госкомитет по градостроительству и архитектуре, ни Госагентство по надзору за безопасностью строительства разрешения на снос здания № 4 по улице академика Мирасадуллы Миргасымова не выдавали. Тем не менее, во время праздников Курбан рабочие Invest M Construction в сопровождении представителей Насиминской исполнительной власти и нескольких полицейских бульдозером разрушили квартиру Джавида Алиева со всем содержимым.

«Присутствовавшие во время сноса дома чиновники исполнительной власти и полицейские демонстративно проигнорировали решение суда, - рассказал Алиев. – Мало того, мне скрутили руки, отвезли в 20-е отделение полиции и держали там до тех пор, пока эти варвары не превратили мой дом в руины». По словам Джавида Алиева, в 2022 году жители доме № 4 по улице академика Мирасадуллы Миргасымова выдвинули коллективный иск против компании Invest M Construction. Их жалоба рассматривалась вначале в Арбитражном, а теперь в Апелляционном суде. «О том, что мою квартиру собираются сносить, мне сообщили соседи, снимавшие это безобразие на телефоны, - рассказал потерпевший. – Когда, прибыв на место, я тоже начал фиксировать на видео этот беспредел, на меня напали несколько сотрудников строительной компании и отобрали смартфон. А полицейские вместо того, чтобы помочь, поволокли меня в машину и отвезли в 20-е отделение. За этим произволом молча наблюдал уполномоченный Насиминской исполнительной власти по имени Алескер. На следующий день он настоятельно порекомендовал мне забыть про этот конфликт и по мирному договориться с Invest M Construction».

По словам Алиева, о желании Invest M Construction прибрать к рукам территорию дома и прилегающий к нему участок в полтора гектара стало известно еще в 2020 году, когда представители компании показали жильцам распоряжение ИВ Насиминского района, в соответствии с которым эта территория сдана строительной компании в аренду сроком на 49 лет. Однако в договоре не было указано, что на сданной в аренду территории есть жилое здание и растут десятки деревьев. Каждому из жильцов дома обещали в новостройке квартиру, площадь которой будет на 20-40 процентов больше старой жилплощади. Компания также пообещала, что в период строительства нового дома оплатить жильцам проживание на съемных квартирах. В 2021 году 120 квартировладельцев согласились с условиями и покинули свои дома, однако 50 человек отказались заключать соглашение со стройкомпанией. «Поймите меня правильно, - говорит Джавид Алиев. - Я не отказываюсь переезжать в новый дом и не требую астрономических сумм за свою квартиру. Я лишь прошу от компании Invest M Construction официальную банковскую гарантию, что через два-три года получу полагающуюся мне новую квартиру. Дело в том, что рядом с нашим домом другая строительная компания, также принадлежащая владельцу Invest M Construction, уже много лет строит и никак не может завершить строительство жилого дома. Так что, с моей стороны было бы большой ошибкой отдать без каких-либо гарантий жилье, доставшееся мне в наследство от деда, и скитаться непонятно сколько времени по арендованным квартирам. Но в компании не только не дали никаких гарантий, но еще и пригрозили выбросить меня на улицу со всей семьей».