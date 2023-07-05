"Ответ будет жестким, надеемся, что мир оценит эту ситуацию", - сказал он.

"Россия, конечно, ответит на это", - еще раз отметил Карасин.

По его словам, ситуация становится все более тревожной из-за односторонних, непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО.

Карасин назвал это решение администрации США "новым шагом к эскалации вокруг Украины".

*** 22:28



США передают Украине кассетные боеприпасы. При этом Штаты признают, что применение кассетных снарядов в Украине несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче, заявили в Белом доме.

"Украина обязалась ответственно использовать кассетные снаряды, пообещав не использовать их в жилых районах", - сообщила Al Jazeera со ссылкой на представителя американской администрации. Он также отметил, что украинские власти пообещали "задокументировать районы применения кассетных боеприпасов, чтобы облегчить процесс их обезвреживания в будущем".