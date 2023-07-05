Потери России с начала контрнаступления

За первый месяц украинского контрнаступления погибли по меньшей мере 240 российских военных, следует из подсчетов журналистов «Медиазоны» и «Би-би-си», и волонтеров.

Всего с 4 июня по 7 июля подтверждена гибель 553 человек, но у 313 из них не указана дата смерти. По мнению журналистов, это «самая минимальная оценка российских потерь», а реальное число «определенно выше».

В числе погибших в Украине в этот период оказались 18 российских офицеров, в том числе один генерал, два полковника и три подполковника. В это число не входят 13 военных летчиков, погибших в ходе мятежа ЧВК «Вагнер» на территории России в конце июня.