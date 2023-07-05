Соединенные Штаты в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в котором присутствуют также так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные боеприпасы. Такую информацию на брифинге озвучил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, передает «Европейская правда».

По словам чиновника Пентагона, в пакет помощи, который будет предоставляться из запасов армии США, вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе и DPICM, 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS.

Кроме того, США предоставят Украине дополнительную бронированную технику – Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды, а также запчасти для ремонта и оборудования, добавил Каль.

Новый пакет, пояснил замглавы Минобороны США, позволит предоставить Украине «сотни тысяч единиц боеприпасов немедленно».

Каль объявил, что с новым пакетом военной поддержки общая сумма военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов с начала полномасштабного вторжения России превышает 41,3 миллиарда долларов.

В Белом доме ранее объясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.