Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 7 июля 2023, 23:42

Если во время нашей первой встречи озабоченность Джейхуна Магеррамова, бывшего директора известной в Баку сети «SHAURMА №1» сразу бросалась в глаза, то теперь он выглядел намного увереннее, поскольку после публикации в haqqin.az Агентство интеллектуальной собственности подтвердило незаконность «переоформления» товарного знака «SHAURMА №1» на имя родственника одного из его партнеров, Теймура Имамалиева.

«Агентство действительно подтвердило мои права на владение товарным знаком. Осталось лишь доказать это в суде и отшить от этого дела Теймура Имамалиева с его командой, готовых на все ради такого лакомого куска, как сеть «SHAURMА №1». Вот только суд – это уже их вотчина», - растеряно развел руками Джейхун Магеррамов и поделился с нами вторым эпизодом печальной истории о том, как популярную сеть ресторанов отняли у другого её совладельца. Джейхун сразу же признался, что и товарный знак «SHAURMА №1», и вся сеть ресторанов под этим брендом изначально принадлежали Агилю Бабаеву и его партнеру Натику Садыкову. Однако те по своим соображениям оформили всю сеть и бренд на имя Джейхуна. В результате, Теймур Имамалиев, являющийся родственником Натика Садыкова, и другие работники сети оклеветали Агиля, обвинив его во всех смертных грехах, и даже добились его заключения под стражу. После чего им оставалось лишь «узаконить» присвоение сети. Вот здесь, собственно, и кроется тайна фальсификации товарного знака. Переоформив товарный знак на свое имя (haqqin.az рассказал об этом в публикации «В Баку научились подделывать и отнимать товарные знаки. Громкое дело «SHAURMА №1»), Теймур Имамалиев с командой приступил к исполнению второй части плана по «отжиманию» сети ресторанов у её законного совладельца, Агиля Бабаева. Причем, и она так же осуществлялась методами подлогов, ложных обвинений и других грязных проделок.

«Речь идет о громком, многотомном судебном процессе, охватить который в одной статье просто невозможно, - вступил в беседу адвокат Турал Алиев. – В ходе этих тяжб мы навидались такого, что и вообразить трудно. Взять хотя бы эпизод с избиением Джейхуна в его дворе, на глазах у соседей и членов семьи…». Поскольку Джейхун Магеррамов был официальным руководителем сети и знал все производственные тонкости, вплоть до вклада каждого партнера и разделения доходов, люди Имамалиева долго уговаривали его поддержать на суде их сторону, предлагая за это доходный объект в Баку и сотни тысяч манатов. Но Джейхун на уговоры не поддался и не стал очернять имя Агиля Бабаева, которого давно знал и от которого ничего, кроме добра, не видел. После того, как на заседании в Хатаинском суде Джейхун вновь дал показания в пользу Агиля Бабаева, люди Имамалиева обрушили на него проклятия и угрозы. Джейхун, уже привыкший к таким выходкам, не придал им значения и совершенно зря. Как-то раз, возвращаясь из маркета с продуктами, он увидел нескольких знакомых, работавших раньше в его ресторане, которые пировали в его дворе. Увидев Джейхуна, пятеро подвыпивших мужчин набросились на него и начали избивать. Ни крики соседей, ни плач женщин и детей не могли их остановить. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила нанесение Магеррамову телесных повреждений средней тяжести, а Хатаинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. А потом вокруг этого дела начались совершенно непонятные манипуляции.