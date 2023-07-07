От подлога к избиению, или Как отнимали «SHAURMA №1» продолжение истории
Если во время нашей первой встречи озабоченность Джейхуна Магеррамова, бывшего директора известной в Баку сети «SHAURMА №1» сразу бросалась в глаза, то теперь он выглядел намного увереннее, поскольку после публикации в haqqin.az Агентство интеллектуальной собственности подтвердило незаконность «переоформления» товарного знака «SHAURMА №1» на имя родственника одного из его партнеров, Теймура Имамалиева.
«Агентство действительно подтвердило мои права на владение товарным знаком. Осталось лишь доказать это в суде и отшить от этого дела Теймура Имамалиева с его командой, готовых на все ради такого лакомого куска, как сеть «SHAURMА №1». Вот только суд – это уже их вотчина», - растеряно развел руками Джейхун Магеррамов и поделился с нами вторым эпизодом печальной истории о том, как популярную сеть ресторанов отняли у другого её совладельца.
Джейхун сразу же признался, что и товарный знак «SHAURMА №1», и вся сеть ресторанов под этим брендом изначально принадлежали Агилю Бабаеву и его партнеру Натику Садыкову. Однако те по своим соображениям оформили всю сеть и бренд на имя Джейхуна. В результате, Теймур Имамалиев, являющийся родственником Натика Садыкова, и другие работники сети оклеветали Агиля, обвинив его во всех смертных грехах, и даже добились его заключения под стражу. После чего им оставалось лишь «узаконить» присвоение сети. Вот здесь, собственно, и кроется тайна фальсификации товарного знака.
Переоформив товарный знак на свое имя (haqqin.az рассказал об этом в публикации «В Баку научились подделывать и отнимать товарные знаки. Громкое дело «SHAURMА №1»), Теймур Имамалиев с командой приступил к исполнению второй части плана по «отжиманию» сети ресторанов у её законного совладельца, Агиля Бабаева. Причем, и она так же осуществлялась методами подлогов, ложных обвинений и других грязных проделок.
«Речь идет о громком, многотомном судебном процессе, охватить который в одной статье просто невозможно, - вступил в беседу адвокат Турал Алиев. – В ходе этих тяжб мы навидались такого, что и вообразить трудно. Взять хотя бы эпизод с избиением Джейхуна в его дворе, на глазах у соседей и членов семьи…».
Поскольку Джейхун Магеррамов был официальным руководителем сети и знал все производственные тонкости, вплоть до вклада каждого партнера и разделения доходов, люди Имамалиева долго уговаривали его поддержать на суде их сторону, предлагая за это доходный объект в Баку и сотни тысяч манатов. Но Джейхун на уговоры не поддался и не стал очернять имя Агиля Бабаева, которого давно знал и от которого ничего, кроме добра, не видел.
После того, как на заседании в Хатаинском суде Джейхун вновь дал показания в пользу Агиля Бабаева, люди Имамалиева обрушили на него проклятия и угрозы. Джейхун, уже привыкший к таким выходкам, не придал им значения и совершенно зря. Как-то раз, возвращаясь из маркета с продуктами, он увидел нескольких знакомых, работавших раньше в его ресторане, которые пировали в его дворе. Увидев Джейхуна, пятеро подвыпивших мужчин набросились на него и начали избивать. Ни крики соседей, ни плач женщин и детей не могли их остановить. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила нанесение Магеррамову телесных повреждений средней тяжести, а Хатаинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
А потом вокруг этого дела начались совершенно непонятные манипуляции.
Из 36-го отделения дело забрали в районное управление Хатаинский полиции. Оттуда его «перебросили» в Главное управление полиции города Баку, которое народ по-прежнему называет «горотделом». Но вскоре оно перешло в Бакинскую городскую прокуратуру, после чего вновь вернулось в «горотдел».
Если кто-то думает, что столь частая ротация адресов расследования уголовного дела связана с попыткой лучше в нем разобраться, то это заблуждение.
Ничего подобного!
Изначально прокурор Хатаинского района Сардар Иманов возбудил дело по статье Уголовного кодекса 221.3, предусматривающей наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Старший следователь «горотдела» Хабиб Хабибли передал дело в Хатаинский суд уже по статье 221.2.1 – от двух лет исправительных работ до пяти лет лишения свободы. А в итоге судья Фуад Ахундов переквалифицировал дело уже по статье 128 и ограничился условным наказанием для всех участников драки-избиения сроком на 9 месяцев. Не забыв при этом наказать по той же статье и… Джейхуна Магеррамова, получившего год условно.
Другими словами, судья Фуад Ахундов переквалифицировал групповое избиение в обычную драку, «воздав по заслугам» как обидчикам, так и жертве.
Если это и есть торжество справедливости, то остается только развести руками!
Также непонятна позиция представителя прокуратуры, который даже не попытался опротестовать судебное решение, противоречащее статье, по которой прокурор района Сардар Иманов возбудил уголовное дело. Это тем более странно, если учесть, что на руках у представителя прокуратуры Хатаинского района были неопровержимые доказательства не тривиальной драки, а именно избиения – несмотря на то, что до появления Джейхуна хулиганы вывели из строя все видеокамеры, одна из них, оставшаяся незамеченной, полностью запечатлела как избиение Джейхуна Магеррамова, длившееся пятнадцать минут, так и действия его обидчиков по незаконному обезвреживанию видеокамер.
Казалось бы, все доказательства налицо. Но апелляционный суд оставил в силе решение районного и теперь дело разбирается в Верховном суде.
И напоследок – последний «штрих», характеризующий уровень надзора за исполнением судебных наказаний. Вынесенное «драчунам» условное лишение свободы предусматривает ограничения в их передвижении и времени. Однако это предписание не исполняется вообще, и осужденные условно свободно разгуливают по стране без электронных браслетов, убеждая всех и каждого в том, что они всесильны, и что им подвластны не только судьи и следователи, но и закон в целом.
Понятно, что все это не может не беспокоить Джейхуна Магеррамова, который хочет верить в торжество закона, а не в силу тех, кто его нарушает.