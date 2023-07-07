Отказавшихся от украинского паспорта граждан РФ будут проверять

Согласно опубликованному в марте 2023 года президентскому указу, люди с двойным — украинским и российским — гражданством имеют право отказаться от украинского паспорта, просто написав заявление в МВД РФ. Однако до настоящего времени проверок того, действительно ли те, кто это сделал, перестали пользоваться правами и исполнять обязанности гражданина Украины, не проводилось.

Теперь же, на основании подтверждения факта нарушения или информации от госорганов, будет проводиться проверка таких людей, которая будет длиться в течение двух месяцев. Поводом для нее может стать то, что человек воспользовался любым правом или обязанностью, предоставляемым украинским государством — пенсионным, трудовым, а также социальным, включая опеку.

Во время этой процедуры человек будет считаться гражданином Украины, но при этом российское гражданство у него не будут отбирать. Если нарушение, из-за которого проводилась проверка, подтвердится, то повторное заявление о выходе из гражданства Украины можно будет подать только через 10 лет.