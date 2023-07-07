Гражданке Азербайджана (полиция называет только ее инициалы - Л.М) грозит тюремное заключение сроком от года до четырех лет.

Как сообщает полиция Турции, эта женщина неоднократно и без приглашений пыталась пробраться на территорию приморской виллы певицы в стамбульском районе Бейкоз. По факту создания угроз было возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

По сообщениям турецких СМИ, Л.М. появлялась на вилле поп-звезды в марте, мае, июле и октябре прошлого года. Согласно показаниям певицы, женщина пыталась зайти в дом, минуя охранников, а получив отказ, осыпала ругательствами и проклятиями охранников и саму Сезен Аксу. В последующем Л.М., которая называет себя фанаткой турецкой поп-звезды, пыталась подплыть к вилле на лодке со стороны моря, чтобы пообщаться с Сезен Аксу, но также неудачно.

Не желая обижать экзальтированную поклонницу, Сезен Аксу долгое время не обращалась к правоохранителям. Но после серии повторяющихся попыток Л.М. проникнуть на территорию виллы и нарушить ее личное пространство, терпение певицы иссякло. Судя по показаниям Сезен Аксу, зафиксированным в полицейском протоколе, у азербайджанки налицо проблемы психологического характера.

Сама Л.М в своих показаниях все отрицала, уверяя следователей, что хотела только пообщаться с Аксу и передать ей подарки. Однако грубость и бесцеремонность охранников, которые не пускали ее к певице, вывели Л.М. из себя.