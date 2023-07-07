Байрактар вновь поддержал Украину и Зеленского ВИДЕО
Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар в своем твиттере прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Я от всей души поддерживаю вашу борьбу за справедливый мир и прочное решение для Украины, которая является примером для всего мира», - написал Байрактар.
Стоит отметить, что Байрактар в числе прочих встретил Зеленского в аэропорту.
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