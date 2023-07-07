Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:01

Реваншистские силы в Армении объявили недавно о новой «гражданской инициативе» под названием «АйаКве», которая будет продвигать в Армении закон, предусматривающий уголовную ответственность за признание бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана, а также за отказ признавать существование «геноцида» армянского народа. Формально инициатива была выдвинута группой НПО, но очевидно, что за ней стоят оппозиционные партии, выступающие против премьер-министра Никола Пашиняна, который официально признал Карабах территорией Азербайджанской Республики.

Инициативу «АйаКве» поддержал также олигарх и «московский гость» Рубен Варданян, сформировавший и возглавивший «Фронт спасения Карабаха». 12 июня инициативная группа в составе 66 граждан Армении обратилась в Центризбирком за разрешением начать кампании по сбору подписей за принятие нового законопроекта, предусматривающего внесение упомянутых изменений в Уголовный Кодекс Республики Армения. ЦИК установил для этой кампании двухмесячный срок: если до 19 августа группе удастся собрать 50 тысяч подписей, подлинность которых проверяться не будет, законопроект отправят на рассмотрение в парламент. «Речь идет об общественной инициативе, - подчеркнул координатор инициативы, активист движения «5156» Аветик Чалабян. - Сначала проект закона будет представлен на рассмотрение парламента. Если же законодательный орган Армении его не одобрит, то на следующем этапе он будет представлен на голосование в рамках общенационального референдума. Именно поэтому мы назвали этот законопроект «АйаКве».

В данный момент кампания по сбору подписей продолжается: по сообщениям армянских СМИ, к ней присоединились члены оппозиционной парламентской фракции «Армения». Один из них, бывший министр обороны Сейран Оганян, заявил журналистам, что власти Армении не могут и «служить целям» Азербайджана. В то же время, Оганян уверен, что инициатива «АйаКве» не несет в себе угрозы войны. Арцвик Минасян, секретарь парламентской фракции партии «Армения», поделился с журналистами уверенностью в успехе этой законодательной инициативы. «Учитывая чрезвычайную важность данного вопроса, я верю, что армянский народ не может упустить возможность стать соавтором проекта закона и вынудить парламент принять его, - заявил Минасян. - Эта инициатива принесёт успех также укреплению позиций защиты прав Армении и армянского народа». В свою очередь, Геворк Папоян, депутат парламента от правящей партии, заявил журналистам, что в момент, когда идут переговоры с Азербайджаном, сторонам нужно предоставить пространство для маневра. «Если этого не будет, то у другой стороны есть только два варианта: либо она признает то, что ты хочешь, либо объявит тебе войну, — отметил Папоян, по мнению которого в следующую же секунду после принятия такого законопроекта, Азербайджан начнет широкомасштабную военную кампании «против Нагорного Карабаха и Армении». - Скажу вам больше: в случае принятия этого проекта, Азербайджан объявит войну не только Нагорному Карабаху, но и нашей стране. А поводом назовет вмешательство Армении в свои внутренние дела. Инициатива «АйаКве» — это подарок Азербайджану. Баку ждет, чтобы эта инициатива увенчалась успехом. Думаю, в Азербайджане просто мечтают об этом».