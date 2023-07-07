По данным сайта МИД КНР, в этот день Цинь Ган провел встречи с шри-ланкийским и вьетнамским коллегами Али Сабри и Буйтанем Соном. С этого момента на сайте ведомства не появлялось никаких сообщений о деятельности китайского министра.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган не участвовал в каких-либо публичных мероприятиях с 25 июня. На этом обратил внимание Bloomberg.

10 июля в Китай должен был прибыть глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, но поездку отменили. В пресс-службе Борреля отметили, что Пекин сообщил о невозможности проведения визита в запланированное время. Причина не называлась.

Politico пишет, что в Брюсселе «ходят слухи» о проблемах со здоровьем у китайского министра. Как передает Bloomberg, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге 7 июля заявил, что «не слышал» об этом сообщении.

Цинь Гану 57 лет, возглавляет он китайский МИД с конца 2022 года.

Агентство отмечает, что Цинь Ган вероятно может принять участие во встрече с премьер-министром Соломоновых островов Манассе Согаваре, который прибудет в Китай в воскресенье, 9 июля, а также отправиться на саммит АСЕАН в Джакарте на будущей неделе.