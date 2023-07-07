Не время: Байден отказал Украине

Вопрос о присоединении Украины к НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны. Так сказал президент США Джо Байден.

«Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО сейчас», — цитирует его «Украинская правда».

«Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие гарантии безопасности, как Израилю», — добавил Байден.

Отметим, что после переговоров президентов Украины и Турции в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслужила право быть членом НАТО.