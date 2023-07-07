500-й день войны в Украине: ситуация на фронтах сложная

В ежедневном обзоре американского Института изучения войны (ISW) говорится, что украинские военные накануне добились тактически значительных успехов в районе города Бахмут и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта.

Украинский Генштаб сообщал о наступательных действиях севернее и южнее Бахмута, а командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские силы установили контроль над утраченными позициями в районе города.

Минобороны России и другие российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные операции на других участках фронта — вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, которая опубликована в субботу утром, 8 июля, сообщает, что за прошедшие сутки российские войска на Лиманском направлении пытались вытеснить украинские войска с занимаемых ими позиций, проводили штурмовые действия, но не имели успехов.

Россияне сосредотачивают свои главные усилия на Лиманском, Марьинском, Бахмутском, Купянском и Авдеевском направлениях, за сутки там было 36 боев, сообщил Генштаб Украины.