500-й день войны в Украине: ситуация на фронтах сложная
Идет 500-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают удерживать захваченные украинские населенные пункты. Вооруженные силы Украины ведут контранаступательные операции.
В ежедневном обзоре американского Института изучения войны (ISW) говорится, что украинские военные накануне добились тактически значительных успехов в районе города Бахмут и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта.
Украинский Генштаб сообщал о наступательных действиях севернее и южнее Бахмута, а командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские силы установили контроль над утраченными позициями в районе города.
Минобороны России и другие российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные операции на других участках фронта — вдоль границы Харьковской и Луганской областей.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, которая опубликована в субботу утром, 8 июля, сообщает, что за прошедшие сутки российские войска на Лиманском направлении пытались вытеснить украинские войска с занимаемых ими позиций, проводили штурмовые действия, но не имели успехов.
Россияне сосредотачивают свои главные усилия на Лиманском, Марьинском, Бахмутском, Купянском и Авдеевском направлениях, за сутки там было 36 боев, сообщил Генштаб Украины.