Байден советовал Си «быть осторожным» с Путиным

Президент США Джо Байден указал председателю КНР Си Цзиньпину на необходимость быть «осторожным» в свете встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным и зависимости Пекина от западных инвестиций. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу CNN.

«С тех пор, как Россия вторглась в Украину, 600 американских корпораций ушли из РФ. А вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны», - пересказал Байден фрагмент диалога с Си, при этом не уточнив, когда именно произошла его беседа с китайским лидером.

Как подчеркнул глава Белого дома, он объяснил председателю КНР, что его слова являются «не угрозой, а наблюдением».

На вопрос, каков был ответ Си, Байден сказал: «Он слушал и не ... спорил».

По мнению главы Белого дома, Китай не оказывает безусловную поддержку России.