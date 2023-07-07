«Миротворец» Трамп снова выступил с громким заявлением

«Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны», - заявил Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что в случае победы на президентских выборах 2024 года положит конец войне в Украине в течение 24 часов. «Все задаются вопросом, смогу ли я это сделать. Разумеется, смогу», - считает Трамп.

Экс-президент США также подчеркнул, что не занимает чьей-либо стороны в российско-украинской войне: «Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне».

Трамп в своих публичных выступлениях не раз утверждал, что в случае победы на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, смог бы за сутки остановить войну в Украине, при этом не раскрывал своего видения пути достижения мира.