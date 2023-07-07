Президент Украины показал видео с посещения острова. Когда было записано видео, на котором Зеленский прибывает на остров на лодке, неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым и главой его Офиса Андреем Ермаком посетили остров Змеиный, который украинским военным удалось освободить в конце июня прошлого года.

«500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины, — говорится в комментарии к видео в телеграм-канале Зеленского. — Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны».

Президент отметил, что небольшой клочок суши посреди Черного моря - это большое доказательство того, что Украина вернет себе каждую часть своей территории. Он поблагодарил с этого места победы каждого украинского военного за 500 дней войны.

Еще в начале полномасштабного вторжения россияне атаковали остров Змеиный с помощью ракетного крейсера «Москва». Однако 30 июня 2022 года они покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск россияне спешно эвакуировали остатки гарнизона.