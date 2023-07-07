«Насколько я понимаю, не Пригожин планировал те действия, которые мы с вами видели 23-24 июня. Я не думаю, что Пригожин в состоянии планировать такого типа операции. Пригожин не обеспечивал коммуникацию с воинскими частями, которые находились по линии его передвижения. Думаю, у него случился фальстарт. Потому что он уже был мишенью для определенных внутренних субъектов — Шойгу, Герасимова; «Вагнер» шел к разрыву контракта. То есть Пригожин попытался что-то как-то сохранить — и сохранил возможность по крайней мере уехать, забрать какую-то часть имущества. На мой взгляд, это была неподготовленная акция, потому что не было главного — консенсуса внутри элит о том, кто обеспечит транзитный переход власти, кто эту власть заберет. Гарантом никто не выступил — и, соответственно, Киеву это все не имело смысла поддерживать», - говорит Подоляк.

По мнению главы Офиса президента Украины, мятеж планировали офицеры Главного управления Генштаба. «Они хотели, как мне кажется, компенсировать все свои потери, которые понесли, когда Путин сделал ставку на ФСБ и ФСО», – заявил он.