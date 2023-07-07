Генпрокуратура устроит «темную» браконьерам и вырубщикам деревьев наш спецреп
«Браконьерство – одно из наиболее частых экологических преступлений, совершаемых в Азербайджане». Такое заявление сделал Эльнур Мусаев, глава Управления внеуголовного производства Генеральной прокуратуры, на совместной пресс-конференции Генпрокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов.
По его словам, в настоящее время прокуратура ведет производство по семи уголовным делам и 149 административным правонарушениям, связанным с браконьерской охотой и незаконным отловом рыбы.
Говоря о вырубке деревьев, Эльнур Мусаев сообщил, что с января по июнь 2023 года во внесудебном производстве просмотрено по этому поводу 108 заявлений, возбуждено 65 уголовных дел, из которых по одиннадцати продолжается расследование, а по остальным приняты меры, предусмотренные законом. За этот же период в ведомстве по охране зеленых насаждений начато производство по шести административным нарушениям.
В целом с начала работы Управления внеуголовного производства Генеральной прокуратуры принято в производство 691 дело по административным нарушениям, поданы в суды 18 гражданских исков, а 115 человек были предупреждены о последствиях при повторных нарушениях.
«Только за первые шесть месяцев 2023 года различные предприниматели и компании выплатили государству в добровольном порядке за незаконную вырубку леса, нарушения правил охраны и использования недр, а также за ущерб, нанесенный экологии Азербайджана 1,5 миллиона манатов штрафов, - отметил Эльнур Мусаев. - Все меры по возмещению ущерба и восстановлению вреда, нанесенного окружающей среде, предпринимаются в комплексном порядке. В большинстве случаев причиненный физическими и юридическими лицами урон окружающей среде полностью компенсируется».
Говоря о динамике экологических преступлений, глава управления отметил тенденцию к снижению правонарушений по сравнению с предыдущими годами и объяснил это эффективностью превентивных мер и ростом раскрываемости.
Участвовавший в пресс-конференции Хикмет Ализаде, руководитель Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, рассказал журналистам об инвентаризации зеленых насаждений на территории Баку и Апшеронского полуострова, а также отметил, что за последние три года были освобождены от должностей 87 сотрудников Госслужбы, злоупотреблявших своими полномочиями в сфере защиты лесов.
Комментируя по просьбе haqqin.az ситуацию с браконьерством, Эльнур Мусаев рассказал, что в практике административных нарушений за незаконный лов рыбы и отстрел животных предусмотрены не только внушительные денежные штрафы, но и административные аресты сроком до трех месяцев.
«Главная цель - не только наказать за совершенное правонарушение, но предотвратить экологические преступления, - подчеркнул Мусаев. - В целом в Азербайджане число экологических преступлений, совершаемых физическими лицами, ненамного превышает число аналогичных нарушений закона, в которых повинны должностные лица. В этой связи хочу подчеркнуть, что за экологическое преступление наше законодательство предусматривает привлечение к уголовной ответственности не предприятие или компанию, а именно должностное лицо».
Говоря о регионах, в которых зафиксированы наибольшее число экологических преступлений, Эльнур Мусаев сообщил, что по инициативе генерального прокурора страны был реализован проект «Электронная прокуратура».
«Я являюсь координатором этого проекта, - сказал Мусаев. - Один из его элементов — это создание электронной карты преступлений. Сегодня прокуратура располагает мощным электронным ресурсом, позволяющим отслеживать количество, частоту и другие параметры случаев экологического ущерба, которые наносятся во всех регионах страны. К примеру, наибольшие масштабы незаконной вырубки деревьев зафиксированы в северо-западном направлении в Огуз-Габала-Шекинской зоне, в северном – в Губа-Хачмазском регионе, в южном – в Ленкорань-Астаринской зоне. Масштабы вырубки леса в засушливых регионах Кура-Аракской низменности значительно меньше, хотя в последнее время оттуда стали поступать тревожные сигналы о массовом уничтожении кустарника юлгун (тамариск), который внесен в Красную книгу. Юлгун защищает почву от деградации, а также служит местом гнездования птиц. Эти кустарники играют очень важную экологическую роль, так что нами будут предприняты все необходимые меры для защиты этих реликтовых растений».
По словам Мусаева, Управление внеуголовных производств планирует расширить свое участие в общественной жизни страны, поскольку активность такого рода позволяет более оперативно и качественно реагировать на наболевшие проблемы общества, связанные с охраной окружающей среды.