Джейхун Наджафов, собкор 10:56

«Браконьерство – одно из наиболее частых экологических преступлений, совершаемых в Азербайджане». Такое заявление сделал Эльнур Мусаев, глава Управления внеуголовного производства Генеральной прокуратуры, на совместной пресс-конференции Генпрокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов. По его словам, в настоящее время прокуратура ведет производство по семи уголовным делам и 149 административным правонарушениям, связанным с браконьерской охотой и незаконным отловом рыбы.

Говоря о вырубке деревьев, Эльнур Мусаев сообщил, что с января по июнь 2023 года во внесудебном производстве просмотрено по этому поводу 108 заявлений, возбуждено 65 уголовных дел, из которых по одиннадцати продолжается расследование, а по остальным приняты меры, предусмотренные законом. За этот же период в ведомстве по охране зеленых насаждений начато производство по шести административным нарушениям. В целом с начала работы Управления внеуголовного производства Генеральной прокуратуры принято в производство 691 дело по административным нарушениям, поданы в суды 18 гражданских исков, а 115 человек были предупреждены о последствиях при повторных нарушениях. «Только за первые шесть месяцев 2023 года различные предприниматели и компании выплатили государству в добровольном порядке за незаконную вырубку леса, нарушения правил охраны и использования недр, а также за ущерб, нанесенный экологии Азербайджана 1,5 миллиона манатов штрафов, - отметил Эльнур Мусаев. - Все меры по возмещению ущерба и восстановлению вреда, нанесенного окружающей среде, предпринимаются в комплексном порядке. В большинстве случаев причиненный физическими и юридическими лицами урон окружающей среде полностью компенсируется».

Говоря о динамике экологических преступлений, глава управления отметил тенденцию к снижению правонарушений по сравнению с предыдущими годами и объяснил это эффективностью превентивных мер и ростом раскрываемости. Участвовавший в пресс-конференции Хикмет Ализаде, руководитель Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, рассказал журналистам об инвентаризации зеленых насаждений на территории Баку и Апшеронского полуострова, а также отметил, что за последние три года были освобождены от должностей 87 сотрудников Госслужбы, злоупотреблявших своими полномочиями в сфере защиты лесов. Комментируя по просьбе haqqin.az ситуацию с браконьерством, Эльнур Мусаев рассказал, что в практике административных нарушений за незаконный лов рыбы и отстрел животных предусмотрены не только внушительные денежные штрафы, но и административные аресты сроком до трех месяцев. «Главная цель - не только наказать за совершенное правонарушение, но предотвратить экологические преступления, - подчеркнул Мусаев. - В целом в Азербайджане число экологических преступлений, совершаемых физическими лицами, ненамного превышает число аналогичных нарушений закона, в которых повинны должностные лица. В этой связи хочу подчеркнуть, что за экологическое преступление наше законодательство предусматривает привлечение к уголовной ответственности не предприятие или компанию, а именно должностное лицо».