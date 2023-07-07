Россиянина наградили за «участие в Карабахской войне»

В городе Соликамск Пермской области РФ за «участие во Второй Карабахской войне» медалью Жукова наградили Андрея Ковалева. Об этом на днях сообщили российские СМИ со ссылкой на мэрию Соликамска.

«Соликамец Андрей Ковалев награжден медалью Жукова за участие во Второй Карабахской войне. Андрей Ковалев — второй соликамец, который удостоен данной награды», — сообщается на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Российские СМИ пишут, что «медалью Жукова награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации», не пояснив при этом связи между войной в Карабахе и Россией.