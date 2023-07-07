Командующий росмиротворцами: Лачинскую дорогу закрыл Пашинян

Накануне несколько представителей сепаратистского режима в Карабах е, в том числе председатель сепаратистского «антикризисного совета» при главаре Араике Арутюняне Тигран Петросян, встретились с командующим российскими миротворцами генерал-полковником Александром Ленцовым, сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

«Встреча прошла в очень накаленной атмосфере. Ленцов заявил, что ответственность за ситуацию в Лачинском «коридоре» несет не столько Россия, сколько Никол Пашинян. По словам российского генерала, Лачинская дорога была закрыта после заявления Пашиняна о том, что Карабах – это Азербайджан. Активисты заявили командующему РМК, что именно Путин гарантировал им безопасную жизнь, и это было подтверждено заявлением от 9 ноября, однако командующий отрицал, что в сложившейся ситуации виновата только российская сторона... Он также отметил, что они выполняют поручения, решения должны приниматься на политической платформе. В результате активисты ушли со встречи с генералом Ленцовым недовольными», - пишет газета.

Издание также отмечает, что «по некоторым данным… за два дня до встречи перед штабом миротворцев… прошли акции, но в них участвовало максимум 30 человек».

«Во встрече приняли участие Артур Осипян, Давид Ванян, один из близких друзей Самвела Бабаяна, которые известны своими антироссийскими взглядами и воспринимаются в Карабахе как агенты. Жители Карабаха считают, что они разжигают антироссийские настроения по поручению властей Армении», - пишет газета.