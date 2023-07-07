На ставшей уже традиционной акции «Открытые двери» ПО «Азеригаз» начальник отдела контроля качества Илькин Бейбутов и начальник отдела по связям с общественностью Эльданиз Валиев довели до сведения представителей СМИ важные моменты.

Говоря о последней ситуации с техническими осмотрами, Илькин Бейбутов сообщил, что, согласно утвержденным Кабинетом министров правилам, работы начнутся с сентября текущего года.

Абонентам, создающим искусственные препятствия в проведении технического осмотра, нацеленного на безопасность самих же граждан, будет предоставлена возможность создать в течение 5 рабочих дней условия для проведения очередного технического осмотра. В противном случае подача газа этим абонентам будет прекращена.

Выступивший на акции Эльданиз Валиев разъяснил приостановку подачи газа тем абонентам, у которых при проведении техосмотров будет выявлено несоответствие технических условий. Представитель объединения заявил, что это будет сделано именно в интересах безопасности самих же абонентов.

Акция продолжилась ответами на интересующие журналистов вопросы.

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