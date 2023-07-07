Жителей Азербайджана предупреждают...
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.
В обращении МЧС говорится: «По данным Национальной гидрометеорологической службы, со второй половины дня 8 июля до вечера 10 июля в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни, грозы, на некоторых реках сойдут сели, будет дуть сильный ветер. В то же время с утра 10 июля до вечера 11 июля сильный ветер ожидается в Баку и на Апшеронском полуострове. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. Рекомендуется держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон. Также при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, учитывая, что граждане направляются на пляжи для отдыха, в сильную ветреную погоду заходить в воду опасно».