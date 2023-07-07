Еще один удар по PKK
Турецкая армия ликвидировала на севере Ирака особо опасного боевика террористической Рабочей партии Курдистана (РКК) Зафера Акгюна, причастного к многочисленным терактам и нападениям на расположение Вооруженных сил Турции.
В Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что перемещение группы террористов на иракской территории было зафиксировано еще в конце июня. На основе анализа данных было принято решение о проведении операции по их уничтожению. Удар был нанесен с БПЛА. В числе нейтрализованных террористов находился и Зафер Акгюн.