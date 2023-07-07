США уничтожили последние запасы своего химоружия

Согласно сообщению, процесс ликвидации химического оружия в США занял более 30 лет. Джо Байден призвал страны, которые до сих пор не присоединились к Конвенции о запрете химического оружия, сделать это. Он также обвинил Россию и Сирию в нарушении своих обязательств в рамках конвенции и потребовал от них «признать свои незадекларированные программы, которые использовались для совершения наглых злодеяний и нападений».

Организация по запрещению химического оружия подтвердила факт его уничтожения в США. В ОЗХО подчеркнули, что во всем мире больше не осталось задекларированного химического оружия, однако отметили, что в уничтожении нуждается «брошенное и старое химическое оружие».