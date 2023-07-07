Беспилотники пытались атаковать нефтехранилище и военный аэродром в России

Всего, по данным телеграм-канала, в регионе ночью обнаружили 4 дрона, 2 из них сбили системы ПВО.

Несколько беспилотников атаковали Воронежскую область РФ в ночь на 8 июля. Один из них упал на территории воронежского цеха «Роснефти», другой сбили недалеко от военного аэродрома «Балтимор», сообщает Baza.

Еще один беспилотник обнаружили в поселке Софьино Новоусманского района. По данным Baza, он пытался атаковать местную производственно-диспетчерскую станцию «Воронеж». БПЛА упал на крышу одного из резервуаров. Никто не пострадал. Четвертый дрон был позже сбит в районе села Гремячье Хохольского района. Разрушений и пострадавших не было.

Глава региона Александр Гусев подтвердил, что на подлете к Воронежу системы ПВО сбили два беспилотника.

Кроме того, один дрон нанес удар по Курской области. Беспилотник, запущенный со стороны Украины, атаковал военкомат в регионе, сообщает Baza. БПЛА сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата. В результате атаки повреждена крыша дома.