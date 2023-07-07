Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:15

На совместной с президентом Украины пресс-конференции турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в августе Турцию посетит Владимир Путин. Вчерашняя встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в стамбульском районе Ускюдар в резиденции Вахдеттин (Vahdettin Köșkü) не предполагала сенсаций. Даже ее основной девиз, «Зерно и гаубицы», не выглядел слишком уж драматичным, учитывая то, что Анкара с самого начала российско-украинского конфликта, а если быть точным – с момента аннексии Крыма всегда максимально последовательно выражала поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

И хотя в Москве заявляли, что пристально следят за этой встречей, но особых тревог там не испытывали. Да, симпатии Эрдогана, к досаде Кремля, всегда были на стороне Киева, но как ответственный лидер, ставящий во главу угла прежде всего национальные интересы своей страны, он не спешил занять чью-то сторону, предпочитая искусно балансировать в этой сложной ситуации. Все было убаюкивающе-предсказуемо: два президента встретятся, обменяются мнениями, выскажут озабоченность и так далее. Владимир Зеленский попросит турецкого коллегу в чем-то помочь, Реджеп Эрдоган ему в этом не откажет, но непременно дозирует эту помощь, чтобы слишком уж явно не обозначить свои симпатии. Но для Москвы все оказалось несколько хуже, чем надеялись в Кремле. На совместной пресс-конференции двух президентов, состоявшейся после почти трехчасовых переговоров, из уст Реджепа Эрдогана прозвучали три, как минимум, вещи, услышать которые «кремляне» явно не ожидали.

Во-первых, турецкий президент заявил о том, что настаивает, чтобы Россия продлила черноморскую зерновую сделку как минимум на три месяца. А когда звучит вот это, «Эрдоган настаивает» - это может означать только одно: турецкий президент прямо говорит, что приложит к достижению этого результата, называя вещи своими именами – преодолению московского шантажа «продлим-не продлим», любые дипломатические, и не только, средства, имеющиеся в распоряжении Анкары. Во-вторых, и вот это уже вполне тянет на сенсацию, турецкий президент заявил, что в августе Турцию посетит Владимир Путин. С которым Эрдоган будет обсуждать вопросы урегулирования российско-украинского конфликта, обмен военнопленными и много чего еще, что входит в пакет «мирного урегулирования» и достижения временного соглашения между Киевом и Москвой. Примечательно, что о подобной встрече ранее не сообщалось, более того, тот же Дмитрий Песков чуть ранее уже говорил, что визиты Владимира Путина куда-либо, будь то внутри страны, будь то за рубеж, в ближайшее время не планируются. Видимо, Кремлю придется менять график первого лица, а «шерпам» переходить на круглосуточный режим работы, чтобы подготовить эту встречу. Ну а российским провластным медиа, точнее – их кураторам в администрации президента Владимира Путина, срочно изобретать объяснение, почему эта встреча внезапно обязательно должна состояться, и какой «очередной успех» России она принесет.

Называя вещи своими именами, после переговоров с Владимиром Зеленским, видимо, украинский президент на них какие-то соответствующие месседжи озвучил, Реджеп Эрдоган решил, называя вещи своими именами, срочно вызвать на личную встречу Владимира Путина в Стамбул. Что, безусловно, будет составлять главную интригу в июле или августе нынешнего года. Интригу куда как большую, чем предстоящий в самое ближайшее время саммит НАТО в Вильнюсе. Кстати, о НАТО. В ходе совместной пресс-конференции из уст Эрдогана прозвучало: «Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО». И это завязка еще одной интриги. Разумеется, мнение Эрдогана не означает, что Североатлантический альянс с ним тут же согласится и начнет готовить это решение. Но – слова прозвучали, и крайне интересно будет посмотреть, в какую практическую форму они выльются, если выльются вообще, а не окажутся просто «образом будущего».