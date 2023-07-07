Ильхам Алиев присвоил Джейхуну Байрамову дипломатический ранг
Министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Кроме того, распоряжением президента Азербайджана дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен Мамедову Эльнуру и Рзаеву Фаризу, чрезвычайного и полномочного посланника первого класса - Мусаеву Тофику, а чрезвычайного и полномочного посланника второго класса - Сафарову Эмилю и Шарифову Самиру.