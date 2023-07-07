Завтра в Азербайджане будет очень жарко
В воскресенье, 9 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается жаркая погода. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем 35-39° тепла, местами до 41°.
На пляжах Апшерона будет преобладать северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах составит 26-27° тепла, на южных пляжах - 28-29° тепла.
В некоторых северных и западных районах Азербайджана временами возможны дожди и грозы, в отдельных местах осадки будут интенсивные, с вероятностью выпадения града. Днем восточный ветер периодически усилится.
Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-40° тепла, местами до 42° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 23-28° тепла.