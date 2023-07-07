Бахмут снова становится горячей точкой Британская разведка
Москва не хочет бросать Бахмут, но и резервов для его защиты не имеет, полагает Минобороны Великобритании.
В ежедневной сводке британской разведки говорится, что после относительного затишья в июне Бахмут вновь стал центром самых ожесточенных сражений на линии соприкосновения.
Украинские силы уверенно продвигаются к северу и югу от города, который все еще находится под контролем российских войск. У обороняющихся моральный дух скорее всего низок, их подразделения разрознены, и их возможность находить и наносить удары по украинской артиллерии весьма ограничены, отмечается в сводке.
Российское руководство почти наверняка считает сдачу Бахмута, имеющего символический вес как одна из немногих российских побед последних 12 месяцев, политически неприемлемой, полагают в британской разведке. Однако скорее всего у него нет дополнительных резервов, которые можно было бы бросить на это направление,