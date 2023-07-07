Москва не хочет бросать Бахмут, но и резервов для его защиты не имеет, полагает Минобороны Великобритании.

В ежедневной сводке британской разведки говорится, что после относительного затишья в июне Бахмут вновь стал центром самых ожесточенных сражений на линии соприкосновения.