По последним данным МВД Украины, в результате обстрела Лимана в Донецкой области восемь человек погибли, 13 человек пострадали.

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Российские силы утром 8 июля обстреляли из РСЗО город Лиман в Краматорском районе Донецкой области. Как сообщил глава донецкой ОВА Павел Кириленко, по меньшей мере шесть человек погибли, пятеро ранены.

В МВД Украины уточнили, что погибли двое мужчин и четыре женщины. Удар пришелся на частный сектор, повреждены жилой дом, здание магазина, автомобили.

Накануне, 7 июля, в результате российских обстрелов в Донецкой области были ранены пять человек.