В Мексиканском заливе взрыв уничтожил газовую платформу. Есть жертвы
В Мексиканском заливе произошел взрыв на газовой платформе Nohoch государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos. Погибли двое рабочих, еще восемь человек получили ранения, один человек пропал без вести, сообщила пресс-служба компании в субботу, 8 июля.
Директор Petroleos Mexicanos Октавио Ромеро заявил, что платформа полностью разрушена, эвакуирован 321 работник на семи судах.
На фотографиях, распространенных компанией, видно, как пожарные катера пытаются гасить еще дымящуюся платформу.
Ромеро предположил, что компания временно прекратит добычу из некоторых скважин в этом районе. По его словам, авария приведет к сокращению добычи сырой нефти.