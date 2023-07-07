МИД России и Армении обсудили ситуацию на Лачинской дороге

Заместители министров иностранных дел России и Армении Михаил Галузин и Ваге Геворкян обсудили ситуацию на Лачинской дороге и вокруг Карабаха в целом. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, в ходе переговоров, которые прошли 7 июля, «состоялся подробный обмен мнениями» по вышеуказанным темам. Кроме того, стороны проанализировали ход работы над проектом мирного договора между Азербайджаном и Арменией.