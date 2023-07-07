В Кремле не знают точную дату встречи Эрдогана и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии определенности со временем и местом встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Кремль сообщит, когда стороны определятся, добавил он.

Сегодня ночью, 8 июля, президент Турции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Владимир Путин в августе посетит республику.

Владимир Путин ранее принял приглашение главы турецкого государства посетить страну, об этом в июне сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отмечал, что «планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались».