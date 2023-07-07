В украинской разведке рассказали, что происходит на Запорожской АЭС
Россияне продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества. Об этом сообщает военная разведка Украины.
«В технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.
В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200», - говорится в заявлении.