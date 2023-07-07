Украина и Азербайджан заключили соглашение

Соответствующее соглашение подписано между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Агентством наземного транспорта Азербайджана.

Украина и Азербайджан согласовали квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, Украина и Азербайджан на 2024 год договорились об увеличении универсальных разрешений на 88% для каждой страны; возможности обмена разрешениями отдельно для транзитных перевозок; предоставлении разрешений для выполнения нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В украинском министерстве добавили, что квота для перевозчиков на следующий год составит 11,5 тыс. разрешений для каждой страны. Из них 6000 - универсальных, 5000 - транзитных, 500 - на перевозку в и из третьих стран, 50 - универсальных разрешений для пассажирских перевозок.

Кроме того, принято решение об обмене в этом году универсальной квотой разрешений в количестве 2000 штук.