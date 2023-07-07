В сети магазинов Kontakt самое время скидок. До 17 июля заходите в магазины сети и совершайте покупки. Kontakt предлагает скидки до 50% при покупке наличными и очень выгодные условия при покупке в рассрочку по акции «Самое время».

Вы сможете приобрести смартфоны в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, предметы быта, домашний текстиль и посуду в рассрочку на 18 месяцев, мебель - в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссии.

Также у всех остается возможность поучаствовать в акции «Шеш-гоша» и выиграть Volkswagen ID.4. Сообщаем, что в этом году в акции «Шеш-Гоша» первый электромобиль уже нашел своего счастливого обладателя.

Теперь давайте посмотрим на некоторые привлекательные предложения. Так, при покупке наличными вы сможете приобрести:

Смартфон Oppo A17K с 64 Гб памяти со скидкой всего за 299 манатов вместо 370 ;

с 64 Гб памяти со скидкой всего за манатов вместо ; Пылесос Bosch, рассчитанный на 40 минут непрерывной работы, всего за 79 манатов вместо 140;

А при покупке в рассрочку:

Кондиционер AUX с площадью покрытия 20-30 кв. м за 50 манатов в месяц;

с площадью покрытия 20-30 кв. м за манатов в месяц; Смарт-часы Kieslectсо временем работы без подзарядки до 7 дней всего за 14 манатов в месяц.

Итак, спешите в ближайший магазин Kontakt, чтобы воспользоваться предложениями акции и стать вторым счастливым обладателем суперприза «Шеш-гоша» - ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ Volkswagen ID.4!