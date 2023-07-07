Гиркин разгневан из-за тактики россиян
Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что российское командование продолжает «мясные штурмы» под Авдеевкой Донецкой области.
Стрелков в своем Telegram обвинил командиров 1-го армейского корпуса в уничтожении личного состава.
«Под Авдеевкой продолжаются нашими войсками «мясные штурмы». Такое впечатление, что в штабе 1-го армейского корпуса спешат максимально напрасно уничтожить максимально больше наших бойцов, чтобы быстрее проиграть войну», - заявил Гиркин.