Дело Эльчина Садыгова: заявление Коллегии адвокатов

Коллегия адвокатов Азербайджана 6 июля приняла решение о лишении полномочий адвоката Эльчина Садыгова. Об этом говорится в заявлении, распространенном данной структурой.

Согласно сообщению, президиум Коллегии обратится в суд с ходатайством о прекращении полномочий Садыгова и исключении его из рядов организации.

Подчеркивается, что дисциплинарное производство в отношении Эльчина Садыгова возбудили по соответствующему заявлению журналиста Эйнуллы Фатуллаева. В Коллегии по этому поводу было проведено внутреннее раследование.

Выяснилось, что Садыгов допустил ряд грубых нарушений законодательства при защите прав своего бывшего клиента, главы Baku Steel Company, предпринимателя Расима Мамедова. Последний предположительно подвергался шантажу со стороны журналиста Аваза Зейналлы.

«Вызывает сожаление, что адвокат Эльчин Садыгов, хорошо зная обстоятельства дела, давал обществу и средствам массовой информации совершенно неверные, предвзятые и безосновательные мнения о якобы необоснованном и незаконном открытии в отношении него дисциплинарного дела. Полагаем, что его целью было защитить себя и сформировать в обществе имидж жертвы», — указывается в сообщении Коллегии адвокатов.