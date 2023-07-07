Разгневанные грузины разогнали фестиваль ЛГБТ-сообщества добавлено видео
Тысячи противников проведения в Тбилиси у озера Лиси фестиваля ЛГБТ-сообщества в субботу прорвали полицейский кордон и прошли к месту, где должно было состояться мероприятие.
По информации СМИ, полицейские на автобусах вывезли с территории представителей ЛГБТ-сообщества.
Ранее сообщалось, что члены сообщества в рамках недели борьбы с гомофобией провели в Тбилиси два закрытых мероприятия и намеревались в субботу завершить свою акцию фестивалем на открытом воздухе.
В результате противостояния с многочисленной толпой полицейские задержали более десяти человек. Как заявил журналистам один из лидеров общественной организации «Грузия прежде всего» Вато Шакарашвили, население православной Грузии против пропаганды ЛГБТ-сообщества.
«К сожалению, ЛГБТ-сообщество поддерживают не только зарубежные дипломаты, но и наш президент Саломе Зурабишвили, выступившая с призывом не препятствовать проведению мероприятия. Мы выполнили свою задачу и не позволили противникам нашего народа устанавливать свои правила», - сказал он.
Противники фестиваля заняли территорию, поломали сцену, сожгли радужные флаги и ЛГБТ-символику.
В МВД Грузии заявили, что полиция сделала все для обеспечения безопасности на фестивале в Тбилиси, но большое число противников фестиваля позволило им прорвать кордон.
«Пришло большое число участников контракции. У нас были поставлены кордоны, но участники контракции смогли обходными путями прорвать кордоны. Однако мы смогли безопасно вывести с территории организаторов и участников, и им не нанесли никакого вреда», – сказал замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, добавив, что полиция использовала все возможные ресурсы.
Между тем организация «Тбилиси Прайд» уже заявила, что полиция не смогла обеспечить безопасность фестиваля.