Пожар в лесной зоне в Хызы заявление МЧС; добавлено фото и видео
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о пожаре в районе с труднопроходимым горнолесным рельефом вблизи села Тыхлы Хызинского района.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в связи с поступившей информацией в район были привлечены силы Государственной противопожарной службы. В настоящее время проводятся меры по тушению пожара, которые затруднены из-за ветра.
Дополнительная информация будет предоставлена, заявили в МЧС.