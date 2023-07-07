ЦРУ назвало страну, способную изменить миропорядок

Война России против Украины является вызовом международному миропорядку, однако изменить его способен Китай. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на ежегодной лекции Фонда Дитчли в Оксфордшире «Великобритания». Выдержку из выступления Бернса приводит The Washington Post.

«Агрессия России представляет собой серьезное испытание. Но Китай — единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью», — заявил Бернс.

Директор ЦРУ отмечает, что «вопрос не в подъеме Китая как таковом, а в сопровождающих его действиях. Президент Си Цзиньпин вступает в свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер со времен Мао. И вместо того, чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая способствовала трансформации Китая, Си стремится переписать ее».