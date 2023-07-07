Медведев, «одержимый умирающий дед» и ядерный Армагеддон...

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев «предположил», по какой причине президент США Джо Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы. По мнению зампреда Совбеза, такое решение могло быть вызвано тем, что глава Белого дома таким образом «решил красиво уйти».

«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…»,— написал Медведев в Telegram.

По мнению зампреда Совбеза, проще всего считать, что действия Байдена соотносятся с курсом любого американского лидера и «глубинного правительства» США: доминировать и ограничивать другие страны.

По другой версии Медведева, Джо Байден — «больной старик, пребывающий в тугой деменции», который «не ведает, что творит». По словам зампреда Совбеза, об этом «вопит» экс-президент США Дональд Трамп и значительная часть американцев.

Медведев упомянул недавнее заявление Байдена о том, что тот, по его словам, отказался предоставить президенту России Владимиру Путину гарантии неприсоединения Украины к НАТО. «Типа я молодец, не прогнулся под русских!» — пишет экс-президент.

В то же время он заявил, что Байден «позорно бежал» из Афганистана, «разорил экономику Европы», а сейчас обещает кассетные боеприпасы Украине и «манит» Киев перспективой вступления в НАТО, реализация которой, по словам Медведева, «означает третью мировую войну».

Накануне США анонсировали поставку Украине кассетных боеприпасов. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов».