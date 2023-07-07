Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции вернулись командиры обороны «Азовстали» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар («Калина»), Сергей Волынский («Волына»), Олег Хоменко и Денис Шлега.

В сентябре 2022 года они вернулись из российского плена, но, по условиям сделки, заключенной при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пятеро украинских командиров должны были оставаться в Турции до окончания войны «в полной безопасности и комфортабельных условиях». Однако президент Зеленский, видимо, убедил своего турецкого коллегу отпустить их домой.

«Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, наконец, будут с родными», — заявил Зеленский.