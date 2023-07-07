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Некоторые военные и наблюдатели начинают сомневаться, что ВСУ смогут совершить прорыв и сломать хорошо укрепленные российские оборонительные рубежи, которые Москва создавала в течение зимы, пишет находящийся в Украине корреспондент BBC Эндрю Хардинг. «Думаю, без большей помощи Запада мы можем проиграть в этой игре», — говорит Кирилл Потрас, украинский морской пехотинец, который вернулся на фронт после тяжелого ранения, полученного в 2020 году. По словам Потраса, российские минные поля — это огромная проблема для украинских военных. «Россиян очень много, — говорит военный. — У них есть много противотанковых пушек и ракет».

Однако с такой точкой зрения несогласны многие военные и эксперты, по мнению которых, первый месяц этого долгожданного контрнаступления — только начальный этап, и он идет по плану. Эти люди настаивают, что линию фронта, вытянувшуюся длинной дугой на более чем тысячу километров от черноморского побережья до северо-восточной границы Украины с Россией, невозможно прорвать с той же молниеносной скоростью, которую ВСУ продемонстрировали в прошлом году, пишет британский журналист. За последние несколько недель корреспондент BBC посетил три разных участка фронта и поговорил с разными людьми, которые по-разному смотрят на происходящее на фронте. «Их оценки того, как развивается украинское наступление и чем оно закончится, можно разделить на три широкие группы: это те, кто считает, что российские защитные линии сделаны из жести, из дерева или из стекла», - отмечает Хардинг. «Теорию жести» журналисту описал усталый фронтовой врач, с которым Хардинг разговаривал в полевом госпитале около Бахмута. По мнению врача, у России было слишком много времени для подготовки оборонительных заграждений, и она обладает слишком большим числом военных. Он говорил о растущих украинских потерях и о том, что ВСУ, возможно, сумеют сдвинуть линию фронта на несколько десятков километров, но вряд ли смогут всерьез пошатнуть российский стратегический контроль над восточной и юго-восточной Украиной. «Думаю, судьба этой войны не будет решена на поле боя. Она закончится политическими договоренностями», — сказал Хардингу медик.