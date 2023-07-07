Три сценария развития украинского контрнаступления: один оптимистичный... репортаж BBC
Некоторые военные и наблюдатели начинают сомневаться, что ВСУ смогут совершить прорыв и сломать хорошо укрепленные российские оборонительные рубежи, которые Москва создавала в течение зимы, пишет находящийся в Украине корреспондент BBC Эндрю Хардинг.
«Думаю, без большей помощи Запада мы можем проиграть в этой игре», — говорит Кирилл Потрас, украинский морской пехотинец, который вернулся на фронт после тяжелого ранения, полученного в 2020 году. По словам Потраса, российские минные поля — это огромная проблема для украинских военных. «Россиян очень много, — говорит военный. — У них есть много противотанковых пушек и ракет».
Однако с такой точкой зрения несогласны многие военные и эксперты, по мнению которых, первый месяц этого долгожданного контрнаступления — только начальный этап, и он идет по плану. Эти люди настаивают, что линию фронта, вытянувшуюся длинной дугой на более чем тысячу километров от черноморского побережья до северо-восточной границы Украины с Россией, невозможно прорвать с той же молниеносной скоростью, которую ВСУ продемонстрировали в прошлом году, пишет британский журналист.
За последние несколько недель корреспондент BBC посетил три разных участка фронта и поговорил с разными людьми, которые по-разному смотрят на происходящее на фронте.
«Их оценки того, как развивается украинское наступление и чем оно закончится, можно разделить на три широкие группы: это те, кто считает, что российские защитные линии сделаны из жести, из дерева или из стекла», - отмечает Хардинг.
«Теорию жести» журналисту описал усталый фронтовой врач, с которым Хардинг разговаривал в полевом госпитале около Бахмута. По мнению врача, у России было слишком много времени для подготовки оборонительных заграждений, и она обладает слишком большим числом военных. Он говорил о растущих украинских потерях и о том, что ВСУ, возможно, сумеют сдвинуть линию фронта на несколько десятков километров, но вряд ли смогут всерьез пошатнуть российский стратегический контроль над восточной и юго-восточной Украиной.
«Думаю, судьба этой войны не будет решена на поле боя. Она закончится политическими договоренностями», — сказал Хардингу медик.
«Теорию дерева» корреспонденту изложил 36-летний украинский солдат Артем. Он считает, что российские войска не отличаются высоким моральным духом, и в течение следующих месяцев ВСУ сумеют добиться значительного прорыва, но «все может развиваться и по самому худшему сценарию». Он задал вопрос, на какие человеческие жертвы готова пойти Украина ради достижения стратегического успеха и прорыва российских оборонительных рубежей. «Примечательно, что самые мрачные перспективы украинского контрнаступления рисуют именно те украинские военные, которые ближе всего находятся к линии фронта и принимают самое непосредственное участие в боевых действиях», - подмечает Хардинг.
Однако он считает, что эти военные «также менее всего способны увидеть более общую картину происходящего, поскольку сосредоточены лишь на одной маленькой части огромной военной операции». Поэтому множество западных военных экспертов, таких как австралийский генерал в отставке Мик Райан, и действующие командиры НАТО, среди которых глава британского генштаба Тони Радакин, поддерживают «теорию стекла». Они убеждены, что контрнаступление идет по плану: через какое-то время (несколько недель или месяцев) российская оборона лопнет, и Украина сможет освободить значительные территории и подойти к Крыму, а может быть, и войти в него.
Сторонники этой теории призывают проявить терпение и не поддаваться пессимистическим настроениям, пишет британский журналист. Он и военные аналитики напоминают, что у Украины нет превосходства в воздухе, а значит, она не может уже на первом этапе быстро разрушить российскую оперативную систему, и продвигаться так быстро, как многие ожидают.