Испания и Британия против решения США по Украине

Во время общения с журналистами в субботу глава испанского Минобороны заявила, что не разделяет и выступает против решения США отправить кассетные снаряды Украине, но подчеркнула, что уважает решение «суверенной страны».

Министр обороны Испании Маргарита Роблес и британский премьер-министр Риши Сунак в субботу заявили, что не одобряют решение Соединенных Штатов предоставить Украине кассетные боеприпасы для помощи в прорыве российских оборонительных линий. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Испания, исходя из твердых обязательств, которые она имеет с Украиной, также имеет твердое обязательство, что определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах... Нет – кассетным снарядам и да – помощи для законной обороны Украины», – заявила Роблес.

В свою очередь британский премьер Риши Сунак в заявлении для СМИ, которое цитирует телеканал Sky News, подчеркнул, что «не поощряет» использование кассетных боеприпасов, и напомнил, что Британия подписала конвенцию об их запрете.

«Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно – дальнобойное оружие, и надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину», – добавил он.

В пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, в который вошли, в частности, усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.