Теперь горит в Шабране

В Шабранском районе близ села Текье начался пожар в труднопроходимой местности, к тушению привлечены два вертолета, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

К месту пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и два вертолета авиационного отряда МЧС.

Благодаря принятым оперативным мерам удалось предотвратить распространение огня в сторону села. В настоящее время ветреная погода затрудняет тушение пожара в этом районе, но мероприятия по тушению пожара продолжаются.