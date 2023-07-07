Теперь горит в Шабране
В Шабранском районе близ села Текье начался пожар в труднопроходимой местности, к тушению привлечены два вертолета, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
К месту пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и два вертолета авиационного отряда МЧС.
Благодаря принятым оперативным мерам удалось предотвратить распространение огня в сторону села. В настоящее время ветреная погода затрудняет тушение пожара в этом районе, но мероприятия по тушению пожара продолжаются.