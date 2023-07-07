В преддверии саммита НАТО Вильнюс превратили в крепость

Шестнадцать союзников НАТО направили в общей сложности около 1 000 военнослужащих для охраны саммита 11-12 июля. Многие из них также предоставили передовые системы ПВО, которых нет в странах Балтии.

НАТО превратила Вильнюс в крепость, защищенную современным оружием, для охраны лидеров а льянса, которые встретятся на следующей неделе всего в 32 километрах от границы с Беларусью, пишет Reuters.

Так, Германия развернула 12 ракетных установок Patriot, используемых для перехвата баллистических и крылатых ракет или военных самолетов. В Вильнюсском аэропорту замечены 8 ракетных установок Patriot, направленных в сторону российского Калининграда, еще 2 направлены в сторону Беларуси.

Испания направила в Литву систему ПВО NASAMS, Франция — самоходные гаубицы Caesar. Также Франция, Финляндия и Дания размещают свои военные самолеты в Литве, Великобритания и Франция —средства борьбы с беспилотниками.

Польша и Германия направили в Литву вертолетные силы спецназа. Другие страны принимают меры для борьбы с любыми потенциальными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными атаками.

Также Литва в три раза увеличила число пограничников на границе с Беларусью и Россией на летний период, усилив их офицерами из Латвии и Польши. Две страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.